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Вирусолог Чумаков рассказал об отличительных чертах штамма «омикрон»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Чумаков рассказал об отличительных чертах штамма «омикрон»
Фото: unsplash

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет большое количество мутаций. Но говорить о том, что этот вариант самый смертельный, пока не стоит. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

— Он не то что самый смертельный — пока нет такой информации. Он довольно быстро распространяется, поэтому потенциально опасен, — отметил специалист в комментарии «360».

Вирусолог сообщил, что новый штамм накопил довольно много мутаций и после этого приобрел дополнительные свойства. Так, известно, что новый штамм гораздо интенсивнее заражает людей, для этого требуется небольшая доза вируса.

Чумаков удивился тому, что «омикрон»-штамм обнаружили во многих местах в мире. Ведь в настоящее время перелеты ограничены, особенно это касается полетов в Африку.

Вирусолог подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации, так как циркуляция вируса будет продолжаться до тех пор, пока есть люди, которые служат хорошим инкубатором для этого вируса.

До этого стало известно, что в России введут новые ограничения из-за «омикрон»-штамма COVID-19.

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