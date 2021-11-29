В России введут новые ограничения из-за «омикрон»-штамма COVID-19

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В ближайшее время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщит россиянам о новых ограничительных мерах в связи с распространением в мире нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов.

— Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой (вице-премьер России — прим. «ВМ»), там какие-то решения принимались буквально в пятницу (26 ноября). Ну, наверное, оперштаб о них объявит, — цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.