Выставка о подвиге народного ополчения откроется в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Музей Победы в рамках программы «Школьный музей Победы» представляет выставку «Подвиг 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района в битве за Москву». Экспозицию подготовили активисты музея «Добровольцы» Школы № 1251 имени генерала Шарля де Голля.

Выставка расскажет о боевом пути дивизии. Посетители увидят более пятидесяти раритетов из коллекции школьного музея. Среди экспонатов — фрагменты снарядов и оружия, собранные на местах сражений дивизии в Подмосковье, награды и личные вещи бойцов. В экспозиции воссоздан пункт для записи в народное ополчение.

Выставка открыта с 30 ноября по 19 декабря, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начинает работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.