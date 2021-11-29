Экономист рассказал, стоит ли покупать доллары

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Инвестировать в доллар на краткосрочную перспективу не имеет смысла. Такое мнение высказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

— Инвестировать в доллар на перспективу в ближайшие полгода я не вижу оснований и необходимости, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Если говорить о долгосрочной перспективе, то в этом случае необходимо сравнить с другими возможными путями инвестирования и выбрать наиболее выгодный для себя.

По словам эксперта, если речь идет о сумме до 100 тысяч рублей, то можно стоит купить доллары на эту сумму и оставить их в качестве «заначки» на будущее.

Рубль в начале торгов на утро понедельника, 29 ноября, заметно вырос к доллару и евро вслед за нефтью, цены на которую также выросли. Курс доллара на сегодняшний день составляет 74,9 рубля, передает RT.

До этого экономисты рассказали, куда не нужно вкладывать сбережения в настоящее время. Они отмечают, что необходимо снижать в портфеле долю рисковых активов (в первую очередь акций) и увеличивать долю защитных инструментов.