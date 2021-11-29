Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист рассказал, стоит ли покупать доллары

Ирина Игнатенко

Финансы
Экономист рассказал, стоит ли покупать доллары
Фото: Pixabay

Инвестировать в доллар на краткосрочную перспективу не имеет смысла. Такое мнение высказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

— Инвестировать в доллар на перспективу в ближайшие полгода я не вижу оснований и необходимости, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Если говорить о долгосрочной перспективе, то в этом случае необходимо сравнить с другими возможными путями инвестирования и выбрать наиболее выгодный для себя.

По словам эксперта, если речь идет о сумме до 100 тысяч рублей, то можно стоит купить доллары на эту сумму и оставить их в качестве «заначки» на будущее.

Рубль в начале торгов на утро понедельника, 29 ноября, заметно вырос к доллару и евро вслед за нефтью, цены на которую также выросли. Курс доллара на сегодняшний день составляет 74,9 рубля, передает RT.

До этого экономисты рассказали, куда не нужно вкладывать сбережения в настоящее время. Они отмечают, что необходимо снижать в портфеле долю рисковых активов (в первую очередь акций) и увеличивать долю защитных инструментов.

Читайте также:
Рубль Доллар экономист
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте