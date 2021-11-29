Ральф Рангник ушел из «Локомотива» и возглавил «Манчестер Юнайтед»

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Ральф Рангник покинул должность руководителя по спорту и развитию в столичной футбольной команде «Локомотив». Теперь он временно занял пост главного тренера в клубе «Манчестер Юнайтед» из Англии. Об этом сообщили на официальном сайте английской футбольной команды в понедельник, 29 ноября.

На должность в «Локомотиве» Рангник пришел в июле этого года. До этого он работал в различных немецких клубах: «Штутгарт», «Ганновер 96», «Шальке 04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг».

Также в сезоне-2010/2011 Ральф Рангник стал обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии 2011 года, говорится в сообщении.

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер до 21 ноября текущего года возглавлял клуб «Манчестер Юнайтед». До настоящего времени командой временно руководил Майкл Каррик.

26 ноября в пресс-службе ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Матч состоится на территории России. Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, а финалы — 29 марта