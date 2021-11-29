Юристы рассказали о штрафах за оставленный в местах общего пользования мусор

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

За оставление мусора в местах общественного пользования предусмотрен соответствующий штраф. Об этом предупредил член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович в понедельник, 29 ноября.

По его словам, санкция за строительный мусор, брошенный в общих зонах, составляет от тысячи до двух тысяч рублей. Если житель дома выбросил легковоспламеняющиеся предметы в коридоре или на лестничной площадке, то ему придется заплатить от двух до трех тысяч рублей.

Если соседи выкидывают мусор в места общего пользования, то остальные жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. После этого сотрудники учреждений обязаны провести беседу с нарушителем.

Однако если неприятный сосед вновь выбросит мусор, то можно обратиться в Роспотребнадзор по региону. Для этого необходимо собрать фото- и видеодоказательства причастности человека к произошедшему. В ходе проверки ведомство назначит соответствующее административное наказание.

— Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов, — уточнил Татарович.

Если выкинуть мусор около квартиры, то нарушителя можно привлечь к штрафу до трех тысяч рублей за игнорирование санитарных правил. Однако вешать плакаты с указанием на соседа, который выбрасывает предметы в зоны общего пользования, не рекомендуется. За это предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей, заключил эксперт в материале РИА Новости Недвижимость.

До этого юристы рассказали, что владельцев квартир могут наказать серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить сотрудников контролирующих организаций в квартиру.