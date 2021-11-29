Москвичка продала подростку две банки пива и стала фигуранткой уголовного дела

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Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 50-летнюю москвичку, которая подозревается в продаже алкоголя несовершеннолетнему. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 16-летний подросток зашел в магазин на улице Перерва, где приобрел две банки пива крепостью 4,7 процента. Продавец магазина не стала проверять у молодого человека документы, чтобы удостовериться, что он совершеннолетний.

— Ранее данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение по административной статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», — рассказал собеседник «ВМ».

Так как данное правонарушение совершается женщиной повторно, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о продаже алкоголя несовершеннолетним.

По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области получили обвинение 18 человек.

До этого сообщалось, что по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области получили обвинение 18 человек. По данным СК, с 6 по 18 октября 2021 года из-за употребления суррогатного алкоголя в регионе погибли 34 человека и еще 64 пострадали.

В ходе расследования дела об отравлении следователи обнаружили склады, где хранился нелегальный алкоголь, а также установили точки его продажи. Также правоохранители изъяли 11 бочек с метиловым спиртом и свыше 1600 бутылок алкоголя без маркировки.