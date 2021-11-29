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Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко

Иван Юминов

Общество
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Фото: Pexels

Российский мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил режиссер, сценарист, худрук национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков в понедельник, 29 ноября.

— Константин Романенко скончался 18 ноября, — рассказал артист.

Мультипликатор скончался в результате разрыва аневризмы, отмечает ТАСС.

Накануне смерти Романенко находился на даче вместе с сыном, сообщает «КП». Он почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие медики скорой помощи зафиксировали его смерть.

Он принял участие в работе над такими мультфильмами, как «Филипок», «Двенадцатая ночь», «Северная сказка», а также «Кот Леопольд. Клад кота Леопольда» и «Кот Леопольд. Телевизор кота Леопольда».

Романенко родился 25 января 1949 года. В 1975-м окончил курсы мультипликаторов при студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран», в 1983 году — Московское художественно-промышленное училище имени Строганова. В период с 1974 по 1982 год он работал аниматором на «Мульттелефильме», а в 1990–1995 годах — на «Союзмультфильме».

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