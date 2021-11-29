Перед судом предстанет житель Подмосковья, похитивший более 52 тонн бензина

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Московская область, Воскресенск Карта всех событий

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении более 52 тонн бензина. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, в 2017-2018 годах подсудимый вместе со своими сообщниками сделал врезку в трубу магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Москва» и похитил по меньшей мере 52 тонны бензина. Этим он причинил компании АО «Транснефть-Верхняя Волга» ущерб на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

Также в 2018 году обвиняемый передавал экс-заместителю начальника ГИБДД по Воскресенскому городскому округу взятку в размере 80 тысяч рублей. За эти деньги правоохранитель предоставил информацию о запланированных рейдах.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям «Повреждение нефтепродуктопровода», «Кража» и «Дача взятки».

— Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — заключила Григорьева.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд оставил в силе штраф на сто тысяч рублей в отношении блогера Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков.