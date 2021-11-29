Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед судом предстанет житель Подмосковья, похитивший более 52 тонн бензина

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет житель Подмосковья, похитивший более 52 тонн бензина
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва
Россия, Московская область, Воскресенск Карта всех событий

Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении более 52 тонн бензина. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, в 2017-2018 годах подсудимый вместе со своими сообщниками сделал врезку в трубу магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Москва» и похитил по меньшей мере 52 тонны бензина. Этим он причинил компании АО «Транснефть-Верхняя Волга» ущерб на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

Также в 2018 году обвиняемый передавал экс-заместителю начальника ГИБДД по Воскресенскому городскому округу взятку в размере 80 тысяч рублей. За эти деньги правоохранитель предоставил информацию о запланированных рейдах.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям «Повреждение нефтепродуктопровода», «Кража» и «Дача взятки».

— Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — заключила Григорьева.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд оставил в силе штраф на сто тысяч рублей в отношении блогера Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков.

Читайте также:
Суды Прокуратура Московская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте