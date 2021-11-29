Суд оставил в силе штраф на сто тысяч рублей в отношении Юрия Дудя

Фото: Youtube/вДудь

Мосгорсуд оставил в силе штраф на сто тысяч рублей в отношении блогера Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заключил собеседник «ВМ».

20 октября Зюзинский районный суд признал виновным блогера по статье «Пропаганда наркотических средств». Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. На заседании присутствовал только адвокат блогера. Вскоре после заседания адвокат Дудя подал в суд апелляционную жалобу.

Дело Дудя

Административное дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя из-за двух эпизодов в шоу на YouTube-канале «ВДудь» с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иван Рудской).

На Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры увидели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже на Дудя был составлен протокол по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» и передан в суд. Однако ведомство вернуло дело видеоблогера в правоохранительные органы для доработки.

После внесения правок дело журналиста было рассмотрено в суде. 20 октября Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.