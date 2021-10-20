Фото: Youtube/вДудь

Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам представителя ведомства, Дудь не пришел на заседание суда, где рассматривается его дело о пропаганде наркотиков в интернете. На заседании присутствовал только адвокат блогера.

Видео предоставлено пресс-секретарем Зюзинского районного суда

Дело Дудя

Административное дело о пропаганде наркотиков было возбуждено в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя из-за двух эпизодов в шоу на YouTube-канале «ВДудь» с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иван Рудской).

Факт наличия пропаганды наркотических веществ в видеоматериалах с участием Дудя и его гостей подтвердили две экспертизы, проведенные после того, как в правоохранительные органы обратилась директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств») были переданы в суд. Однако суд вернул дело видеоблогера в правоохранительные органы для доработки.

23 июля, Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера.