Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами

Виктория Сикерина

Город
Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами
Фото: Пресс-служба Многофункционального миграционного центра

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции с 24 по 26 ноября провел мероприятия для иностранных работников. Организаторы пригласили на занятия опытных юристов, адвокатов, представителей духовенства и других специалистов.

Главная задача таких информационно-просветительских встреч — это адаптация трудовых мигрантов в столице, а также предоставление им консультативных услуг по разным темам, включая права и обязанности иностранцев в трудовой сфере.

Так, с 24 по 26 ноября ведомство организовало мероприятия в автобусах, которые следовали от станции метро «Лесопарковая» до Многофункционального миграционного центра.

Также участникам рассказали об основных действующих законах в РФ, традициях, требованиях к соблюдению миграционного законодательства и других важных моментах. При этом каждый работник мог задать интересующий вопрос. Уточняется, что в отдельном порядке спикеры разобрали тему пребывания иностранных граждан на территории России.

После окончания встреч мигранты получили информационные буклеты и листовки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда в городе. Он отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.

21 ноября глава города заявил, что количество работающих мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза.

Читайте также:
Мигранты трудовое законодательство Трудоустройство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте