Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами

Фото: Пресс-служба Многофункционального миграционного центра

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции с 24 по 26 ноября провел мероприятия для иностранных работников. Организаторы пригласили на занятия опытных юристов, адвокатов, представителей духовенства и других специалистов.

Главная задача таких информационно-просветительских встреч — это адаптация трудовых мигрантов в столице, а также предоставление им консультативных услуг по разным темам, включая права и обязанности иностранцев в трудовой сфере.

Так, с 24 по 26 ноября ведомство организовало мероприятия в автобусах, которые следовали от станции метро «Лесопарковая» до Многофункционального миграционного центра.

Также участникам рассказали об основных действующих законах в РФ, традициях, требованиях к соблюдению миграционного законодательства и других важных моментах. При этом каждый работник мог задать интересующий вопрос. Уточняется, что в отдельном порядке спикеры разобрали тему пребывания иностранных граждан на территории России.

После окончания встреч мигранты получили информационные буклеты и листовки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда в городе. Он отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.

21 ноября глава города заявил, что количество работающих мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза.