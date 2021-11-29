В Музее архитектуры покажут выставку «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта»

Фото: muar.ru

В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева» 3 декабря откроется итало-российская выставка«Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта».

Выставка расскажет о становлении жанра «панорама Венеции» на протяжении веков, атакже о панорамных видах города на воде «с высоты птичьего полета». Благодаряновым технологиям, будет показан аттракцион Венецианской национальнойхудожественной выставки 1887 года «Панорама Венеции» Дж. Бьязина, гравюры,произведения живописи, фрагменты фильмов, созданных на заре кинематографа.Организаторы выставки: Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве, Фонд Кверини-Стампалья (Венеция) при поддержке Посольства Италии в РФ и АО ЮниКредит Банк.

Выставка пройдет с 3 декабря по 27 февраля. Фото: muar.ru