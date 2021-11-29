Движение трамваев восстановили на севере Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Дмитровская Карта всех событий

Движение трамваев от Соболевского проезда до станции метро «Дмитровская» на севере столицы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 29 ноября.

— Восстановлено движение трамваев на участке от Соболевского проезда до метро «Дмитровская», — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что из-за технических неполадок изменили маршруты трамваев на указанном участке. Так, трамваи № 27 и 29 ходили от станции «Войковская» до Михалково. Однако от Михалково до «Дмитровской» вместо трамваев на улицы города выехали дополнительные автобусы.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда на Строгинском шоссе случился сбой в движении трамваев. Так, трамваи № 10, 15, 21, 30 задерживались из-за технических причин. Их маршруты были временно изменены, и вместо района Строгино трамваи следовали до проспекта Маршала Жукова. В результате проблемы оперативно устранили.

24 ноября в пресс-службе ЦППК рассказали, что изменения внесли в график движения поездов по второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-2), Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД) с 25 ноября до 8 декабря из-за проведения ремонтных работ.