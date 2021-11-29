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Депутат МГД Щитов: Обеспечивающие безопасность ИИ должны шире применяться в сфере транспорта

Виктория Сикерина

Город
Депутат МГД Щитов: Обеспечивающие безопасность ИИ должны шире применяться в сфере транспорта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) должны шире использоваться в Москве для поддержания уровня безопасности в общественном транспорте. Такое мнение выразил председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в понедельник, 29 ноября.

Он отметил, что такие меры помогут сдерживать хулиганов. Сейчас специалисты занимаются разработкой технологий, которые позволят в будущем определять крики, проявление агрессии через голос, а также анализировать звуки и шумы внутри вагона метро.

Кирилл Щитов добавил, что одно такое решение запланировали применить в беспилотных составах на Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 году.

— Технология будет работать с помощью сети видеокамер, и машинные «зрение и слух» будут обучены на распознавание подозрительных признаков. Очень важно, что такие решения позволяют не просто выявлять хулиганов и быстро реагировать, эффективно помогать людям, которые попали в конфликтную ситуацию. Самым существенным является, конечно, сдерживающий фактор, который появляется, когда человек понимает: за порядком в этом месте следят, и наказание за правонарушение будет неминуемым, — заявил он.

Депутат Мосгордумы уточнил, что конкурс на разработку технологической системы для МЦК уже объявили в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

27 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект помог столичным медикам поставить уже 2,6 миллиона диагнозов.

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