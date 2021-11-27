Сергей Собянин: ИИ помог московским врачам поставить 2,6 миллиона диагнозов

Фото: РИА Новости

Искусственный интеллект помог столичным медикам поставить уже 2,6 миллиона диагнозов. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза. Конечно, окончательное решение всегда за врачом. Но ИИ значительно ускоряет процесс, — рассказал глава города.

Он уточнил, что цифровой помощник помогает в десять раз быстрее назначать пациентам необходимые исследования. Кроме того, ИИ минимизирует назначения, которые дублируют друг друга.

10 ноября «Вечерняя Москва» писала, что технология компьютерного зрения помогла столичным врачам обработать более миллиона исследований для диагностики COVID. Время получения заключения теперь составляет всего 6,5 минуты.

12 ноября Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Каждая из команд-победителей получила по миллиону рублей.

По словам главы города, в текущем году в конкурсе приняли участие 465 российских и иностранных IT-команд. Главная задача соревнований — разработать десять полезных для столицы сервисов на основе технологий искусственного интеллекта.