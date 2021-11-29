Политолог предложил ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров.

Политолог напомнил, что жители России имеют право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти, но не всегда они получают ответы на свои запросы, и проблемы остаются нерешенными. Тогда граждане вынуждены тратить время и обращаться в суд или прокуратуру. А это весьма трудоемкий процесс, отметил политолог.

По мнению Орлова, при принятии новой редакции КоАП необходимо сохранить штраф от 5 до 10 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также добавить новый пункт, предусматривающий штраф от 10 000 до 20 000 рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров, передает RT.

Ранее сообщалось, что трем категориям пенсионеров увеличат выплаты в декабре. В частности, пенсии вдвое поднимут тем пенсионерам, которые отпраздновали 80-летний юбилей в ноябре текущего года.