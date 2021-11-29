Суд вынес приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибли две его дочери

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Суд в Петербурге назначил условный срок мужчине, который обвинялся в гибели двух своих дочерей. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, 24 апреля этого года мужчина оставил двух своих дочерей 2018 и 2016 годов рождения одних в запертой квартире на улице Героев в Санкт-Петербурге. Уходя, мужчина случайно оставил непотушенный окурок.

В квартире случился пожар, в результате которого девочки погибли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину отец погибших полностью признал.

— Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, — говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 29 ноября, суд запретил ссылки на аниме-сериал «Загадка истории дьявола» (Akuma no Riddle — прим. «ВМ»). Иск о запрете данного аниме в суд подал прокурор. В качестве его обоснования указывалось, что размещенный в интернете сериал содержит информацию, вредную для психики, нравственности и духовного развития несовершеннолетних.