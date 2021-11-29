Сергей Собянин отменил налог на имущество для владельцев общежитий студентов

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на имущество организации, в чьей собственности находятся общежития для студентов и абитуриентов вузов.

Согласно документу, от уплаты налога освобождаются компании, в собственности которых находятся жилые помещения, если не менее 70 процентов от количества таких помещений используется для проживания обучающихся в университетах. Еще одна льгота снижает налог на квартиры, машиноместа и гаражи, предоставляемые в пользование посольствам и международным организациям.

Она будет действительна с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Закон также распространяет на организации беззаявительный порядок льгот по транспортному налогу на основании данных, полученных налоговыми органами.

Изменения, внесенные главой города, коснутся и патентной системы налогообложения. Так, будет увеличена стоимость патента на право осуществления трудовой деятельности иностранцами, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

28 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объем инвестиций резидентов технополис «Москва» в высокотехнологичное производство города вырос в три раза за январь — сентябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, за девять месяцев 2021 года резиденты технополиса вложили в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы более 21,6 миллиарда рублей. В тот же период 2020 года сумма инвестиций превысила 7,3 миллиарда рублей.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше всего средств было вложено производителями фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования. Он добавил, что за шесть месяцев их инвестиции превысили 13 миллиардов рублей.