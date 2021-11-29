Стало известно о возможной свадьбе Градского за месяц до смерти

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Поэт и певец Александр Градский женился за месяц до своей смерти. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в понедельник, 29 ноября.

— Таким образом, слухи о том, что умерший на 73-м году жизни артист оставил свою возлюбленную Марину Коташенко без наследства, лишены оснований. Напомним, спутницей жизни Александра Градского последние 17 лет была уроженка Украины, модель и актриса Марина Коташенко, — говорится в сообщении.

Женщина родила артисту двоих детей, но их брак не был зарегистрирован до последнего времени. Против оформления отношений был сам покойный, уточнило издание.

Градский, по данным газеты, осознавая свое самочувствие, мог решить, что Коташенко в случае его смерти может остаться без наследства. Брак позволит ей претендовать на имущество покойного супруга, отмечает «МК».

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».