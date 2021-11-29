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«Заложен принцип»: ждать ли россиянам кешбэка на отдых в 2022 году

Руслан Давлетшин

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«Заложен принцип»: ждать ли россиянам кешбэка на отдых в 2022 году
Фото: Pixabay

Россияне, скорее всего, смогут в 2022 году вновь воспользоваться программой туристического кешбэка. Об этом «Вечерней Москве» заявили представители ассоциации «Турпомощь» и Российского союза туриндустрии.

— Мы бы хотели на следующий год предусмотреть подобную программу. Напомню, действовал и кешбэк на детский отдых, и его можно было получить в том числе и за те туры, которые уже были приобретены. На следующий финансовый год мы тоже предлагали все это продлить, но как оно будет — не знаю, — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Директор Ассоциации в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко говорит, что на федеральном уровне действительно планируется проведение очередного этапа программы туристического кешбэка. Однако пока неизвестно, на каких условиях она будет действовать.

— Пока не заложены суммы, не установлены сроки, заложен только принцип, — отметил эксперт.

В России программа туристического кешбэка была впервые принята Ростуризмом в августе 2020 года для поддержки сферы путешествий внутри страны. В ней могли принять участие гостиницы, агрегаторы систем бронирования и туроператоры. Покупая у них поездки по стране и осуществляя их в определенные ведомством сроки, граждане могли вернуть часть потраченных денег. Условие было только одно — оплата должна быть произведена картой «Мир».

С 2020 по 2021 год программа несколько раз перезапускалась. Летом 2021 года, в частности, родители могли со скидкой в 50 процентов отправить своих детей в летние лагеря. Последний этап туристического кешбэка закончился 10 сентября.

В 2022 году, как пишут в Ассоциации туроператоров России, программа также будет вводиться. Ростуризм уже пригласил к участию в ней гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, туроператоров, зарегистрированных в федеральном реестре и электронные системы агрегаторов туристских услуг. Однако детали и размер субсидий АТОР пока неизвестны. Им нужно только подготовить площадку для осуществления платежей через национальную систему платежных карт. Кроме того, готовится нормативно-правовая база.

В самом Ростуризме о кешбэке тоже заявляли и не исключили, что он будет распространяться только на низкий сезон.

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