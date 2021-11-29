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Альпаки сбежали с фермы в Подмосковье

Дарья Чентаева

Общество
Альпаки сбежали с фермы в Подмосковье
Фото: Telegram/ РЕН ТВ
Россия, Московская область, Серпухов Карта всех событий

Альпаки сбежали с фермы в подмосковном Серпухове. Животных заметили безмятежно разгуливающими прямо по дороге.

Фотографии альпак на своей странице в Instagram опубликовал пользователь с ником aleksejjkzlv.

Отмечается, что одна альпака увязалась за собакой во время прогулки, а остальные рванули за ней следом и в итоге потерялись, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

23 ноября в Мещерском парке столицы заметили настоящую черную свинью. Отмечается, что животное — домашнее и совершенно не опасно для окружающих.

Животное пытались поймать волонтеры вместе с работниками близлежащего кафе. Волонтеры постараются ее пристроить в какое-нибудь хозяйство. Возможно, животное станет новым обитателем находящейся рядом конюшни. Как именно свинья оказалась в парке, пока неизвестно. Предположительно, она могла сбежать из маленького частного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в парках столицы стали чаще встречать животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Чаще всего в столичных парках горожане встречают лис, ежей, бобров и зайцев-русаков.

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