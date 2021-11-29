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Один человек пострадал при пожаре в здании на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в здании на севере Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Дубнинская улица, 69к1 Карта всех событий

Спасателям удалось локализовать горение в здании на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 ноября.

Инцидент произошел по адресу Дубнинская улица, дом 69, корпус 1. По данным источника, возгорание случилось на седьмом этаже здания.

Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии.

Видео: Telegram / 360tv

27 ноября источник «ВМ» сообщил, что в московском районе Хамовники произошел пожар в 13-этажном здании в проезде Девичьего Поля. По его информации, возгорание случилось в подсобном помещении. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра.

Собеседник уточнил, что здание, где возник пожар, является общежитием Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.

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