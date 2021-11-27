Пожар произошел в здании общежития в Хамовниках

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В московском районе Хамовники произошел пожар в 13-этажном здании в проезде Девичьего Поля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил собеседник издания.

По информации пресс-службы, возгорание случилось в помещении на первом этаже в результате короткого замыкания.

— Площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, — сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах рассказал, что пожар произошел в хозяйственном блоке в доме 2 в проезде Девичьего Поля, здание является общежитием Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП. Также в пресс-службе Ростехнадзора сообщили, что ведомство создаст комиссию по расследованию причин взрыва.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 140 человек и 31 единица техники.