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Следствие возбудило дело по факту взрыва на заводе в Дзержинске

Полина Долганова

Происшествия
Следствие возбудило дело по факту взрыва на заводе в Дзержинске
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе СК по региону.

— По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), — говорится в сообщении ведомства.

На оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Их состояние оценивается как средне-тяжелое.

27 ноября оперативная группа МЧС России во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном направилась к месту ЧП.

Это не первый случай взрыва в текущем месяце.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

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