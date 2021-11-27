На оборонном заводе в Дзержинске произошел взрыв

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На оборонном Заводе имени Свердлова прогремели взрывы. Соответствующую информацию в субботу, 27 ноября, подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о погибших пока не поступала, передает РИА Новости.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.