Опергруппа МЧС во граве с врио главы Чуприяном выехала к месту взрыва в Дзержинсе

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Оперативная группа МЧС России во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном направилась к месту взрыва на заводе в Дзержинске. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио министра МЧС России Александром Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в городе Дзержинск Нижегородской области, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На оборонном Заводе имени Свердлова в Дзержинске ранее прогремели взрывы. Соответствующую информацию в субботу, 27 ноября, подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о погибших пока не поступала.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.