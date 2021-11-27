Стало известно о состоянии рабочих, пострадавших при взрыве в Дзержинске

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Состояние работников, которые пострадали при взрыве на оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, оценивается как среднетяжелое. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

— Двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, — цитирует сообщение властей ТАСС.

Накануне сообщалось, что оперативная группа МЧС России во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном направилась к месту взрыва на заводе в Дзержинске.

На оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области ранее прогремели взрывы. Соответствующую информацию в субботу, 27 ноября, подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о погибших пока не поступала.