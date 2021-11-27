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В МЧС назвали площадь пожара в результате взрыва на заводе в Дзержинске

Полина Долганова

Происшествия
В МЧС назвали площадь пожара в результате взрыва на заводе в Дзержинске
Фото: МЧС

Площадь пожара после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске составляет 55 квадратных метров. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Уточняется, что площадь здания, в котором произошел взрыв, составляет 900 квадратных метров.

— Площадь пожара — суммарно 55 квадратных метров, — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, в 12:04 открытое горение удалось ликвидировать. Из соседнего здания спасатели эвакуировали 88 человек, пишет ТАСС.

На оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

27 ноября оперативная группа МЧС России во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном направилась к месту ЧП.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП. Кроме того, в пресс-службе Ростехнадзора сообщили, что ведомство создаст комиссию по расследованию причин взрыва.

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