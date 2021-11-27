Ростехнадзор сформирует комиссию по расследованию взрыва в Дзержинске

Фото: МЧС России

Волжско-Окское управление Ростехнадзора создаст комиссию по расследованию причин взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Руководитель управления и другие представители управления на месте. К вечеру будет сформирована комиссия по расследованию причин, — приводит сообщение управления ТАСС.

На оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

27 ноября оперативная группа МЧС России во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном направилась к месту ЧП.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП.

Это не первый случай взрыва в текущем месяце.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей.