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СБУ приступила к расследованию дела о захвате власти на Украине

Иван Юминов

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СБУ приступила к расследованию дела о захвате власти на Украине
Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование о подготовке к захвату власти в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 ноября.

— Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти, — говорится в сообщении.

О ходе расследования служба пообещала сообщить впоследствии, отмечается на сайте СБУ.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди из Украины и России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Тактика главы государства, как уверен последний, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов. Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.

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