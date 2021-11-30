«Больше еще не значит, что хуже»: Гинцбург рассказал о развитии штамма «омикрон»

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Новые мутации штамма COVID-19 «омикрон» могут привести к тому, что тяжелое течение коронавирусной инфекции может развиваться дольше, чем при штамме «дельта». Отмечается, что это может дать организму больше времени для выработки иммунитета. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Больше еще не значит, что хуже. то как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии, — отметил Гинцбург.

Ученый объяснил, что это уменьшит скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Также он отметил, что если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут защищать людей.

— То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше, — заключил Гинцбург.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».