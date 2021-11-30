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Диетолог перечислил варианты перекуса во время диеты

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислил варианты перекуса во время диеты
Фото: pixabay.com

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о том, как похудеть без вреда для здоровья. Так, например, во время диеты в качестве перекуса можно употреблять орехи, поскольку они вносят большой вклад в питание. Однако не все орехи могут нести пользу.

Специалист отметил, что орехи богаты антиоксидантами, а также могут управлять весом и поддерживать здоровье кишечника и сердца.

Диетолог выделил низкокалорийные продукты, которые не несут вреда диете. К ним относится несоленый миндаль и грецкие орехи, пишет Express.

— В двух миндалях находится порядка 28 калорий, а семь половинок грецкого ореха несут в себе около 90 калорий, — подчеркнул Мосли.

Кроме этого эксперт рассказал о полезных диетических закусках. Он выделил питательный мисо-суп. Отмечается, что в одной его порции может содержаться всего 21 калория.

В воскресенье, 28 ноября, диетолог и тренер Дэвид Стаж рассказал, что чем больше калорий человек потребляет и чем меньше выполняет упражнений, тем больше у него накапливается жира на животе. А его излишки откладываются вокруг внутренних органов. Однако, по словам специалиста, есть напиток, который может помочь снизить уровень висцерального жира, хранящегося в брюшной полости, благодаря мощному ингредиенту. L-теанин может регулировать аппетит.

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