Диетолог назвал напиток, который поможет избавиться от жира на животе

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Диетолог и тренер Дэвид Стаж рассказал, что чем больше калорий человек потребляет и чем меньше выполняет упражнений, тем больше у него накапливается жира на животе. А его излишки откладываются вокруг внутренних органов.

Однако, по словам специалиста, есть напиток, который может помочь снизить уровень висцерального жира, хранящегося в брюшной полости, благодаря мощному ингредиенту. L-теанин может регулировать аппетит. Он содержится в зеленом чае, а это значит, что употребление данного напитка может подавить аппетит и уменьшить висцеральный жир.

Также Стаж отметил, что зеленый чай успокаивает и этот эффект может снизить вероятность стрессового переедания. Кроме того, L-теанин может улучшить качество сна человека, так как мозг отключается намного быстрее.

Тренер сообщил, что оптимальный уровень упражнений требует 30 минут ежедневных движений, которые могут включать быструю ходьбу, катание на велосипеде, аэробные упражнения и силовой тренинг.

Другие меры включают: отказ от курения, сокращение потребления сладких напитков, здоровое питание и достаточный сон.

Диетолог подчеркнул, что жир на животе выделяет токсичные вещества. Поэтому увеличивается риск слабоумия, рака, астмы, болезней печени, желчного пузыря, подагры и остеоартроза, сообщается на портале Express.

Психолог назвала простой способ не сорваться на вредные продукты во время диеты. Марина Слинькова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» отметила, что многие люди часто сталкиваются со срывами на вредные продукты питания во время похудения. Однако правильно найденные «помощники» позволят довести задуманное до конца. Некоторым в этой ситуации помогут визуальные напоминания, другим — разговор с близкими, а третьим — «жесткий договор с самим собой».