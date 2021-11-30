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Мишустин утвердил новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности

Виктория Храменкова

Общество
Мишустин утвердил новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности
Фото: Правительство РФ

Утвержден новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства.

Из постановления следует, что с 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Отмечается, что беззаявительный порядок распространяется на пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

Кроме этого, всю необходимую информацию в Фонд социального страхования будет направлять работодатель, однако ФСС может дополнительно запрашивать информацию у Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы и других госучреждений, говорится в документе.

Также граждан будут уведомлять о назначении и выплате пособий на портале госуслуг.

21 ноября стало известно, что правительство России предоставит более 1,1 миллиарда рублей регионам на социальные доплаты к пенсиям. Деньги будут выделены 15 субъектам, в которых увеличилось количество получателей надбавок, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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