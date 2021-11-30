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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Москве три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля. ДТП произошло после Нижегородской эстакады. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что на место уже выехали экстренные городские службы.

— Движение свободно по одной полосе из трех. Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что на западе Москвы водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП погиб пассажир, а сам водитель не пострадал.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.