Утвержден перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости

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Перечень объектов недвижимого имущества, для которых налоговая база в 2022 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости, утвержден в Москве. Об этом 30 ноября сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, в перечень попали 37,5 тысячи объектов, общая площадь которых составила 96,7 миллиона квадратных метров.

— По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне увеличилось на 5,4 процента. Критерии их включения остались прежними. Расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению дополнительных объектов, фактически используемых для торгово-офисных целей, — отметил руководитель департамента.

Уточняется, что перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение, учитывающее кадастровую стоимость объектов, начался в 2014 году. Такое налогообложение отражает реальную стоимость помещений и обеспечивает справедливые условия. Для более плавного перехода налоговые ставки были снижены городом — от 0,9 процента в 2014 году до двух процентов с 2023 года.

Кроме того, в Москве предусмотрена сбалансированная льготная система для включенных в перечень торгово-офисных объектов, относящихся к социально значимым или производственным сферам деятельности с более низкой доходностью по сравнению с коммерческой недвижимостью, передает официальный сайт мэра Москвы.

Предварительный перечень был составлен 10 ноября. Всего в нем было около 38 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99,2 миллиона квадратных метров.

27 октября стало известно, что управление Росреестра по городу за три квартала 2021 года приняло 473 233 заявления в электронном формате на регистрацию прав или постановку на кадастровый учет объектов недвижимости.