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«Барселона» поздравила Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»

Полина Долганова

Спорт
«Барселона» поздравила Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»
Фото: Instagram/leomessi

Футбольный клуб «Барселона» поздравил своего бывшего бомбардира Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча».

— GOAT, — говорится в сообщении каталонского клуба.

GOAT обозначает фразу Greatest Of All Time, которая переводится как «Лучший игрок всех времен».

Накануне аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Церемония вручения премии прошла в пятницу, 29 ноября? в парижском театре «Шатле». Награду футболисту вручил нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» Луис Суарес.

Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Спортсмен официально покинул испанский футбольный клуб «Барселона» 5 августа, а уже 10 августа заключил контракт с ПСЖ.

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