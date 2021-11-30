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Благоустройство Верейской улицы завершили на западе Москвы

Евгений Белоусов

Город
Благоустройство Верейской улицы завершили на западе Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Верейская улица Карта всех событий

Завершились работы по благоустройству Верейской улицы на западе Москвы. По этой улице пройдет основной маршрут к будущей станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть, — отметил Бирюков.

По его словам, общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара. По обеим сторонам проезжей части были построены просторные тротуары, которые оградили от дороги бордюрным камнем. Также на улице были установлены пять современных остановочных павильонов, оснащенных точками Wi-Fi и зарядными устройствами для телефонов.

Кроме того, была отремонтирована автостоянка возле здания суда. К рядом расположенным промышленным предприятиям обустроили удобные пешеходные дорожки с уличным освещением. Всего вдоль дорожек установили 28 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Днем ранее, 29 ноября, сообщалось, что в столичном районе Очаково-Матвеевское появятся самый длинный дворовый мост и первая вертикальная досуговая площадка с балконами. Основная идея проекта заключается в максимальном раскрытии дворовой части на природное окружение. Отмечается, что общая площадь благоустройства составит 4,73 гектара.

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