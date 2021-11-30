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Врачи рассказали о самых опасных свойствах мутации коронавируса «омикрон»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи рассказали о самых опасных свойствах мутации коронавируса «омикрон»
Фото: Pixabay

Опрошенные влиятельным китайским ресурсом «Хуаньцюван» ученые назвали три главных опасных свойств нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Исследователи заявили, что мутация заболевания более живучая и агрессивная, нежели ранее появившиеся штаммы. Это вызвано множеством изменений в строении самого вируса.

Также «омикрон» значительно быстрее распространяется. В случае проникновения в популяцию штамм начинает доминировать.

При этом специалисты отметили, что существующие вакцины не препятствуют распространению заболевания, так как «омикрон» разрушает сформировавшийся к COVID-19 иммунитет, пишет «Парламентская газета».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

После в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса очень высока. Уточнялось также, что данный вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

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