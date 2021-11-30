Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 700 площадок для катания на коньках будет работать в Подмосковье зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Более 700 площадок для катания на коньках будет работать в Подмосковье зимой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 700 площадок для хоккея и катания на коньках будет работать в подмосковных муниципалитетах в зимний период, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Сезон зимних активностей стартует 1 декабря. Вся спортивная инфраструктура области уже готова к приему посетителей. Около большинства объектов обустроены раздевалки, установлено дополнительное освещение, доступен прокат инвентаря.

Покататься на коньках и поиграть в хоккей уже можно в Красногорске, Химках, Богородском округе и Долгопрудном.

— Мы провели работу по улучшению инфраструктуры для занятий зимними видами спорта, чтобы обеспечить максимально комфортные условия, — отметил глава регионального Минспорта Дмитрий Абаренов.

Абаренов добавил, что на всех площадках будут соблюдены меры безопасности.

До этого стало известно, что подмосковные новогодние ярмарки начнут работать с 1 декабря. Первая откроется в Лыткарине. В предстоящем сезоне новогодние ярмарки планируют провести в 34 городских округах. Пик новогодней торговли ожидается с 20 декабря.

Читайте также:
каток зима Подмосковье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Все мнения
О проекте