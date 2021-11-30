Подмосковные новогодние ярмарки начнут работать с 1 декабря

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Новогодние ярмарки в Подмосковье начнут свою работу в среду, 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Открытие первой новогодней ярмарки запланировано в городе Лыткарино. Ярмарка пройдет с 1 по 5 декабря.

Отмечается, что в предстоящем сезоне новогодние ярмарки планируется провести в 34 городских округах. Массовое открытие ярмарок с праздничной новогодней тематикой начнется с 20 декабря, на это время приходится пик новогодней торговли.

— Всего в декабре в Подмосковье планируется провести порядка 70 новогодних ярмарок, что почти на 20 больше, чем в прошлом году, когда было проведена 51 новогодняя ярмарка, — передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Желающие могут приобрести на ярмарках новогодние игрушки и гирлянды, товары для дома, товары народного потребления, сувенирная продукция с тематикой праздника, в том числе созданные руками подмосковных мастеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предстоящей зимой в столице будут работать новогодние ярмарки и катки.