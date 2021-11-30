Шахматный клуб откроют на территории бывших торговых площадей в ВАО Москвы

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Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Шахматный клуб появится на территории бывших незаконных торговых площадей в столичном районе Восточное Измайлово. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

Накануне Государственная инспекция по недвижимости обнаружила нецелевое использование земельного участка на 16-й Парковой улице. По положениям договора, здесь предусмотрен центр для досуга, однако, по факту расположились торговые ряды. Также собственники незаконно увеличили площадь подвальных помещений.

— Здание без соответствующего разрешения, с нарушением целевого назначения земельного участка и вида его разрешенного использования квалифицируется как самовольная постройка. В данном случае земельный участок для магазина не предоставлялся. В настоящее время нарушение пресечено, здание приведено в первоначальный вид, коммерческая деятельность прекращена — заявил руководитель ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, в настоящий момент специалисты занимаются возведением досугового центра с шахматным клубом. Ввод здания в эксплуатацию запланировали на ближайшее время, говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.

24 ноября в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости сообщили, что после ликвидации незаконного платного паркинга около поселка Коммунарка в Новой Москве на его месте организовали открытую бесплатную автостоянку.