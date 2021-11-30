Более 600 граммов героина изъяли у приезжего в Мытищах

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Россия, Московская область, Мытищи, Лётная улица Карта всех событий

В Мытищах полиция задержала 41-летнего выходца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленника задержали «в ходе оперативно-розыскных мероприятий» на Летной улице. При досмотре у мужчины обнаружили 20 свертков с неизвестным веществом. Впоследствии выяснилось, что это героин, общей массой более трех граммов.

Позже силовики провели осмотр квартиры, в которой проживает подозреваемый. Там они нашли еще 25 свертков с героином. Общий вес обнаруженных наркотиков превысил 600 граммов.

— В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — заключила Петрова.

До этого сообщалось, что суд арестовал до 26 января 2022 года 23-летнего водителя BMW, который перевозил наркотики и устроил крупное ДТП на МКАД, скрываясь от сотрудников полиции. Также стало известно, что после задержания злоумышленника на заднем сиденье машины полицейские обнаружили три свертка с наркотиком общим весом более 4,2 килограмма.