Депутат Госдумы предложил изменить название напитка «детское шампанское»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Торговое название напитка «детское шампанское» необходимо изменить на более нейтральное. Об этом заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он послал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во вторник, 30 ноября.

Политик уточнил, что традиционное значение слова «шампанское» — игристый алкогольный напиток. Однако название «детское шампанское» является маркетинговым и рекламным ходом, что впоследствии негативно влияет на ассоциации детей по поводу спиртного.

— Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием, — объяснил Хамзаев.

Также депутат Госдумы отметил, что в российских магазинах необходимо ввести запрет на продажу детских товаров рядом с алкоголем, передает RT.

В октябре вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать до декабря вопрос о запрете сдачи в аренду вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним.