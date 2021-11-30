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В России утвердили Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на 2035 год. Соответствующее распоряжение во вторник, 30 ноября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В качестве основных целей развития российской транспортной индустрии в документе числятся такие пункты, как развитие внутреннего туризма, транспортная доступность территорий, повышение мобильности граждан и оперативное внедрение новых технологий.

— У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока. Такое поручение дал глава государства. Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, — цитируют главу кабмина на сайте правительства.

В документе говорится, что доля поездок в общественном транспорте должна увеличиться на 15 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Кроме того, к 2035 году количество пассажиров, которые будут оплачивать проезд на пригородных и междугородних маршрутах с помощью биометрии, должно возрасти до 80 процентов.

Транспортная стратегия разделена на три этапа: с 2021 по 2024, с 2025 по 2030 и с 2031 по 2035 год. Предполагается, что стратегия будет учитывать все интересы граждан, которые пользуются транспортом и проживают в труднодоступных регионах России.

29 ноября председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) должны шире использоваться в Москве для поддержания уровня безопасности в общественном транспорте. Он отметил, что такие меры помогут сдерживать хулиганов. Сейчас специалисты занимаются разработкой технологий, которые позволят в будущем определять крики, проявление агрессии через голос, а также анализировать звуки и шумы внутри вагона метро.