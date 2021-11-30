Движение трамваев восстановили на севере Москвы после падения дерева на контактную сеть

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Константина Царёва Карта всех событий

Маршруты трех трамваев временно задерживались на севере столицы из-за наклонившегося на контактную сеть дерева. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, дерево задело контактную сеть в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева. Из-за этого задерживались трамваи № 23, 30 и 31.

Их маршруты были временно изменены. Вскоре движение восстановили.

— Восстановлено движение трамваев в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева, — говорится в сообщении Дептранса.

Днем ранее, 29 ноября, из-за технических неполадок изменили маршруты трамваев на участке от Соболевского проезда до станции метро «Дмитровская». Так, трамваи № 27 и 29 ходили от станции «Войковская» до Михалково, а от Михалково до «Дмитровской» вместо трамваев на улицы города выехали дополнительные автобусы. Позже неполадки устранили, и движение было восстановлено.