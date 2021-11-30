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Интерактивную карту открытых для посещения школьных стадионов создали в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Интерактивную карту открытых для посещения школьных стадионов создали в Подмосковье
Фото: Pixabay

Школьные стадионы в Подмосковье, которые открыли для жителей для занятий спортом, нанесли на интерактивную карту. Найти ее можно на портале правительства Московской области.

Школьные спортплощадки работают в рамках проекта «Открытый стадион». Благодаря ей жители города получат возможность прийти на ближайший к дому школьный стадион и заняться спортом, передает РИАМО.

До конца следующего года в регионе планируют открыть для жителей 300 школьных стадионов. Такие площадки должны появиться во всех городских округах региона.

В настоящее время жители региона могут заниматься спортом на стадионах на базе Лингвистической школы в Люберцах, Лицея им. В. Волошиной в Наро-Фоминске, гимназии № 2 в Зарайске и школы № 25 в Химках и других открытых площадках.

До этого сообщалось, что интерактивную карту ледовых площадок создали в Московской области. Катание на коньках является одним из наиболее популярных видов активного отдыха у жителей области. В округах каждый год заливают десятки площадок.

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