Мультконцерт «Тайна Коко» пройдет в «Зарядье»

Фото: Пресс-служба мероприятия

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Компания Zapomni совместно с Disney и Pixar 11 декабря приглашают горожан в концертный зал «Зарядье». Здесь в сопровождении оркестра «Русская филармония» зрители встретятся с зажигательными мелодиями удивительной Мексики из мультфильма «Тайна Коко».

Главному герою по имени Мигель предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории.

Изначально анимационный фильм назывался «День мертвых» в честь латиноамериканского праздника почитания умерших. Одной из главных проблем, с которой столкнулись авторы мультфильма, был устрашающий вид скелетов в кадре. Но стоило дорисовать им глаза, как они сразу стали милыми и обаятельными.

Музыку для фильма написал Майкл Джаккино. Помимо оригинального саундтрека, на сцене прозвучит заглавная песня «Помни меня» авторства Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес, получившая «Оскар» в 2018 году как «Лучшая песня к фильму».

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

5 декабря компания Zapomni и студия «Союзмультфильм» зовут взрослых и детей в Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского на премьеру советского мультфильма «Ну, погоди!» в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова и вокального квартета «Республика».

На мультконцерте зрители увидят на большом экране самые смешные моменты из мультсериала «Ну, погоди!». Знаменитые мелодии исполнят большой симфоджазовый оркестр и солисты. Публика услышит композиции «Комарово», «Миллион алых роз», «Водные лыжи», «Веселый марш монтажников» и другие.