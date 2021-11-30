Эксперт раскритиковала предложение Глюкозы сделать в школах курилки

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выступила с критикой предложения певицы Глюкозы создать курилки в школах.

— Я видела эти высказывания, и они у меня вызвали определенные возмущения и недоумение. И понимание того, что Глюкоза, видимо, вообще не понимает, что такое воспитание, — отметила она в комментарии Life.ru.

По ее словам, многие современные родители, желая сохранить хорошие отношения с ребенком, позволяют им слишком много. Она подчеркнула, что в компетенции родителей — привить ребенку, что такое хорошо, а что — плохо.

По мнению Летковой, когда мама говорит, что в школах нужно организовать курилки, — это перебор. Она добавила, что стоит задуматься, какой образ жизни ведут современные звезды и какой пример подают подрастающему поколению.

Накануне в СМИ появилась информация, что певица Глюкоза предложила оборудовать в школах курилки для детей. Она призналась, что ее дочь выгнали из школы именно за курение, и отметила, что понимает неудобства, с которыми ребенок сталкивается в школе.